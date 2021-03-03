Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки

20:17, 02 марта 2021, ПАИ

26 февраля 2021 года Печорским районным судом Псковской области рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого гражданина Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершённые в крупном размере). Информацию предоставила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции.

Судом установлено, что 31 июля 2020 года гр. Ш., находясь у мусорного контейнера, стоящего на улице города Печоры Псковской области, увидел лежащее на земле вещество растительного происхождения в виде частей растений, похожих на растения мака (стебли, листья, коробочки), содержащее в своём составе наркотически активный опийный алкалоид (морфин), – маковую солому общей массой в сухом виде 633 грамма.

С заведомым знанием о том, что маковая солома является веществом, свободный оборот которого запрещён действующим законодательством, у Ш. возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение указанного наркотического средства для личного потребления, то есть без цели сбыта, в крупном размере.

Ш. сложил в находившийся при нём рюкзак обнаруженные им части растений мака.

Позже сотрудники МО МВД России «Печорский» в ходе личного досмотра Ш. обнаружили вещество растительного происхождения, которое изъяли из незаконного оборота. Подсудимый Ш. на судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью.

Суд признал Ш. виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.