Губернатор Псковской области рассказал, как регион боролся с коронавирусом

21:09, 02 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 2 марта, встретился с медиками региона, с которыми обсудил возвращение больниц, поликлиник и аптек к плановой работе после пандемии. Об этом сообщают в областной администрации. Псковская область встречала коронавирус в условиях крайне ограниченных ресурсов.

«Наша инфекционная служба представляла собой 170 кроватей, которые располагались в различных учреждениях здравоохранения. Всё нужно было делать практически с чистого листа, начиная с подключения коек к кислороду и сбора команды медиков, готовых к работе в экстремальных условиях. Это был беспрецедентный вызов. Решения принимались и реализовывались практически моментально», — отметил глава региона.

В кратчайшие сроки была перестроена работа всей системы здравоохранения. Именно поэтому первый пик заболевания COVID-19 в регионе прошёл с минимально возможными потерями.

«Мы справились совместными усилиями медицинских работников, благодаря помощи президента и Правительства РФ, а также наших коллег из других регионов. Ко второму пику заболевания мы подошли во всеоружии: по поручению Владимира Путина в рекордно короткие сроки завершено строительство трёх корпусов областной инфекционной больницы. У нас появилась современная инфекционная служба высочайшего класса, а также вся необходимая медицинская техника для борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил Михаил Ведерников, добавив, что новая больница привлекла в Псковскую область многих специалистов из Санкт-Петербурга, Смоленской, Тверской областей, Башкортостана, Тувы и Беларуси.

Глава региона обратил внимание на создание системы обработки обращений граждан — во всех поликлиниках на постоянной основе запущены кол-центры. Изменения коснулись и маршрутизации пациентов внутри действующих поликлиник. Так, Псковская городская больница вернулась к плановой работе уже с двумя отдельными приёмными — для экстренных и плановых пациентов. Изменился и уровень взаимодействия между профессиональными медицинскими работниками, волонтёрами, студентами. Существенно перестроена работа службы скорой помощи.

Весь полученный опыт позволяет вести эффективную борьбу с коронавирусом, не ломая при этом оказание плановой медицинской помощи, подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил каждого, кто принимал участие в этой работе. «Вы можете гордиться тем, что достойно выдержали этот сложный, без сомнений, исторический год. Но расслабляться ещё очень рано. Нам предстоит ещё один, пожалуй, наиболее важный этап борьбы — вакцинация. Только после этого мы сможем говорить, что заболевание окончательно побеждено», — подчеркнул глава региона.

В итоге обсуждения Михаил Ведерников ещё раз подчеркнул, что за прошедший год работники здравоохранения накопили колоссальный опыт работы в условиях пандемии. «Мы должны вывести медицину региона на должный уровень. Этого от нас с вами ждут жители Псковской области», — добавил глава региона.