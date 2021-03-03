Безопасность детей на дорогах обеспечат в Пустошке
Суд обязал администрацию Пустошки обеспечить безопасность дорожного движения на улице Т. Птичкиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение действующего федерального законодательства на указанном участке автомобильной дороги не установлен дорожный знак «Дети», а также отсутствует необходимая дорожная разметка. В этой связи прокурор района обратился в Опочецкий районный суд с исковым заявлением об обязании администрации городского поселения устранить допущенные нарушения.
Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности.