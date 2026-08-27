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Общество

В Псковской области продолжают восстанавливать электроснабжение после шторма

Работы по восстановлению электроснабжения после удара стихии в минувшие выходные продолжаются в Пыталовском, Плюсском и Новоржевском районах Псковской области.

Фото из канала Веры Кондратьевой

В Пыталовском районе остаются в работе 32 населённых пункта, в которых проживает 123 человека, сообщила глава округа Вера Кондратьева. За минувшие сутки удалось подключить большое количество деревень и частный сектор.

Сегодня работают пять бригад – 16 человек и пять единиц техники. Помощь оказывают специалисты из Вологды и бригада из Острова. Основные силы направлены в Гавровский и Линовский территориальные отделы, откуда поступает большое количество заявок.

«Обращаю внимание, что на замену упавших или повреждённых опор электропередачи времени требуется гораздо больше. Благодарю всех за понимание и терпение! Я на связи с вами, руководством филиала «Россетей» и нашим участком, контролирую ситуацию, отвечаю на обращения и звонки», – отметила она.

В Плюсском округе все линии 10 кВт восстановлены, остаются заявки по 10 населённым пунктам на восстановление линий 0,4 кВ, сообщила глава Наталья Иванова. Аварийно-восстановительные бригады, по её словам, работают до поздней ночи.

«По сводкам ЕДДС вижу, что вы активно сообщаете о местах обрывов электропроводов и упавших деревьях, благодарю, это облегчает работу электриков! Все заявки переданы в работу. Электрики работают до полного восстановления. Спасибо вам за понимание и терпение», – обратилась Иванова к жителям округа.

В Новоржевском округе, по данным районной газеты «Земля Новоржевская», без электричества остаются 38 населённых пунктов, где проживают 178 человек. Над восстановлением электроснабжения работают четыре аварийно-восстановительные бригады и четыре единицы техники.

Напомним, 21 августа псковичам сообщили, что в регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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