Минстрой выберет лучшие реализованные инициативы по развитию городской среды

11:46, 27 августа 2026, ПАИ

Общероссийская организация «Городские реновации» совместно с Минстроем России объявляют старт второго сезона всероссийского конкурса «Городские интонации», направленного на поддержку авторов общественных инициатив в сфере развития городской среды. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты», института развития «ДОМ.РФ», Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Государственной корпорации «Росатом», автономной некоммерческой организации «Диалог» и благотворительного фонда «Доброта севера».

Миссия конкурса «Городские интонации» — выявление и всесторонняя поддержка лидеров городских преобразований, чьи реализованные проектные инициативы не только формируют новый облик территорий, но и вдохновляют местные сообщества, вовлекают жителей и задают устойчивые стандарты качественных изменений, которые возможно тиражировать по всей стране.

Конкурс представлен шестью номинациями, каждая из которых фокусируется на конкретном аспекте городского развития. В номинации «В масштабе человека» рассматриваются реализованные инициативы по созданию и благоустройству небольших общественных пространств и локальных точек притяжения, номинация «Городские инициативы» охватывает проекты по развитию территорий, вовлечению жителей, сохранению объектов культурного наследия и проведению социокультурных мероприятий.

В третьей номинации «Партнеры преображений» акцент сделан на инициативы, реализуемые благодаря корпоративным социальным программам в городах присутствия бизнеса, номинация «Предприниматели для горожан» посвящена проектам предпринимателей по созданию новых общественных пространств, развитию сообществ, сохранению ОКН и поддержке городских начинаний. В номинации «Медиа о городе» оцениваются медиаматериалы, освещающие события и личности, стоящие за позитивными изменениями в городской среде. Наконец, номинация «Искусство в городе» аккумулирует реализованные проекты по созданию арт-композиций, муралов и произведений современного искусства, раскрывающих культурную идентичность и уникальные особенности места.

В ходе первого (заочного) этапа конкурса «Городские интонации» экспертное жюри в составе ведущих архитекторов, градостроителей и экспертов в области комплексного развития территорий выберет 30 проектов-финалистов конкурса. На втором этапе финалистов ждет онлайн-защита проектов, по результатам которой будут определены победители в каждой номинации. Экспертное жюри конкурса возглавит министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» у россиян появилась возможность выбирать общественные пространства для благоустройства и самим становиться инициаторами позитивных преобразований. Сегодня такие инициативы реализуются во многих городах при участии молодежи, активных граждан, общественных организаций и бизнеса. Наша задача — поддерживать авторов общественных проектов развития территорий, помогать развивать их идеи и распространять успешные практики. Конкурс «Городские интонации» позволяет увидеть эти инициативы в масштабе всей страны и поблагодарить активистов за их вклад в пространственное развитие России», — отметил Ирек Файзуллин.

Торжественная церемония награждения победителей запланирована на ноябрь — декабрь 2026 года в Москве и пройдет в рамках Премии Всероссийской программы «Городские интонации», при этом точные дата и место проведения будут дополнительно опубликованы на официальном сайте конкурса.

К участию приглашаются как физические лица — граждане РФ старше 18 лет (активные горожане, блогеры, участники инициативных групп, молодые художники), так и юридические лица, включая некоммерческие организации, зарегистрированные средства массовой информации, крупные компании и корпорации, корпоративные фонды, реализующие свои проекты в партнерстве с городскими сообществами, а также субъекты малого предпринимательства.

Первый сезон конкурса, состоявшийся в 2025 году, уже продемонстрировал значительный интерес со стороны авторов общественных инициатив из разных регионов страны: в нем приняли участие представители 67 субъектов Российской Федерации, совокупно подано более 500 заявок, а к экспертной оценке проектов было привлечено 50 специалистов федерального уровня, что подтверждает востребованность конкурсного механизма и его потенциал как эффективного инструмента поддержки городских преобразований в масштабах страны.

Подать заявку и ознакомиться с ключевыми этапами можно на официальном сайте конкурса.