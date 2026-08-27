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Общество

Количество незаконных рубок в Псковской области снизилось более чем на 50%

Количество случаев незаконной вырубки лесов в Псковской области снизилось на 54 % по сравнению с прошлым годом. Такие данные прозвучали на заседании профильной межведомственной комиссии под председательством руководителя аппарата правительства региона Андрея Вьюнова, которое состоялось 26 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Дмитрий Петров доложил, что ущерб, причинённый лесному хозяйству, составил 5,4 % от показателя прошлого года.

По состоянию на 26 августа на территории лесного фонда региона зафиксировано 23 случая незаконной рубки. Участники комиссии отметили, что положительная динамика достигнута во многом благодаря выстроенному межведомственному взаимодействию.

В Псковской области продолжает работать единый ресурс для приёма информации граждан о незаконных рубках – appeals.pskov.ru. Для подачи обращения на сайт необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги». Форма связи на портале позволяет приложить фотоматериалы, в том числе с геометками для автоматического определения местоположения незаконной вырубки на карте.

Фото: ПАИ

В регионе продолжает действовать многоуровневая система охраны лесов, включающая патрулирование, федеральный контроль и надзор, авиапатрулирование и космический мониторинг. Также в мероприятиях по пресечению незаконных рубок принимают участие представители отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».

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