Представлены новые руководители филиалов Псковского агротехнического колледжа

10:49, 27 августа 2026, ПАИ

Новых руководителей Себежского и Идрицкого филиалов Псковского агротехнического колледжа представил заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев на секции руководителей СПО в рамках областного педагогического совещания, сообщает газета «Призыв».

В филиалах в Себеже и Идрице приступили к работе новые руководители – Сергей Везовитов и Михаил Андреев.

Как рассказал директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин, прежние руководители – Геннадий Венедиктович и Екатерина Васильевна – вышли на заслуженный отдых после многолетней работы в системе среднего профессионального образования. «Величайшая благодарность им за профессионализм, преданность профессии, воспитание молодых специалистов. Мы обязательно с ними будем встречаться, советоваться», – сказал директор колледжа.

Новым руководителям пожелали, чтобы работа приносила удовлетворение и радость, а коллектив стал надёжной опорой и поддержкой.