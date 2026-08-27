Один букет от класса или цветок от каждого: сколько псковичи потратят на 1 сентября

10:45, 27 августа 2026, ПАИ

До Дня знаний остаются считаные дни, и в родительских чатах вновь обсуждают традиционный вопрос – какие цветы подарить учителю. Одни классы выбирают один общий букет, другие покупают по одному цветку для каждого ученика, а кто-то предпочитает садовые астры и хризантемы, пишет «АиФ-Псков».

Стоимость поздравления при этом может заметно различаться. В одном случае родители готовы потратить несколько сотен рублей на одну розу, в другом – несколько тысяч на общую композицию.

Так, мама шестиклассника Дарья рассказала, что в их классе решили отказаться от отдельных букетов и подарить учителю одну композицию. Деньги на нее возьмут из общего классного фонда. По словам мамы школьника, год назад каждый ребенок приносил по одной хризантеме, однако с учетом роста цен родители решили изменить формат.

В классе третьеклассницы Марии рассматривают два варианта: заказать общий букет либо купить по три розы от каждого ученика, чтобы затем объединить их в одну композицию. Дополнительные подарки родители при желании приобретают самостоятельно. Обычно на них семья Марии тратит около 1–1,5 тыс. рублей.

В прошлом году похожую схему использовали в классе дочери Алены. Каждый ребенок принес по одной розе, и в результате учитель получила композицию из 35 цветов. При этом желающие могли дополнительно подарить букет лично от себя.

Некоторые семьи предпочитают обходиться без дорогих покупных цветов. Одна из мам рассказала, что ее дочь может пойти на линейку вообще без букета либо взять садовые хризантемы по совету бабушки.

Для Елены, мамы будущего первоклассника, вопрос решился иначе: родительский комитет планирует закупить цветы оптом и передать каждому ребенку по одной розе перед линейкой. Предполагается, что это обойдется примерно в 300–500 рублей с семьи.

Педагоги при этом отмечают, что стоимость букета не имеет принципиального значения. Учитель химии и биологии Светлана Малышева считает, что ребенок может принести небольшой букет, в том числе собранный из цветов собственного сада.

«Букет – это знак уважения к учителю, профессии в целом и непременный атрибут праздничной линейки», – отметила педагог.

Учитель начальных классов Наталья Маркович также считает общий букет хорошим вариантом, однако подчеркивает, что, если ребенок хочет лично вручить учителю цветы, запрещать ему это не стоит. По ее словам, педагогу приятно внимание и со стороны нынешних, и со стороны бывших учеников.

Учитель математики Наталья Жестовская, работающая в сельской местности, напротив, предлагает родителям не тратиться на покупные композиции. «Если очень хочется подарить цветы, лучше собрать их на своем огороде», – считает она.

Педагоги также положительно относятся к благотворительной акции «Дети вместо цветов», когда деньги, которые могли бы быть потрачены на букеты, направляют на помощь нуждающимся. При этом сами учителя признаются, что получить цветы в День знаний им все равно приятно.

Тем временем псковские флористы уже принимают заказы к 1 сентября. По словам флориста Ларисы Зефировой, родители заранее выбирают формат и цветовую гамму. Заказывают как один букет от класса, так и индивидуальные композиции, корзинки и цветочные сумочки.

Стоимость букета от класса, по ее словам, составляет около 4–5 тысяч рублей, а хороший индивидуальный букет можно собрать за 1,5–2 тысячи рублей. Наиболее востребованы розы, хризантемы, альстромерии и герберы.

Если родители решают собрать общий букет из отдельных цветов, флорист рекомендует покупать их у одного продавца, чтобы композиция выглядела гармонично.

Для школьной линейки специалист советует выбирать яркие и жизнерадостные композиции. В тренде насыщенные сочетания роз, гербер, альстромерий и ромашковых хризантем. При этом, по наблюдениям флориста, в последние годы покупатели стали чаще отдавать предпочтение простым решениям. Если раньше заказывали сложные композиции и необычное оформление, то теперь многие выбирают даже одну розу.

Для младших школьников родители по-прежнему чаще приобретают полноценные букеты и композиции.