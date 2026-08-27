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Общество

Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 сентября

Законы об ужесточении контроля за мигрантами и защите здоровья граждан вступают в силу с сентября в России, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём канале на платформе MAX.

  • Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)
    Фото: Вячеслав Володин
  • Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)
    Фото: Вячеслав Володин
  • Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)
    Фото: Вячеслав Володин
  • Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)
    Фото: Вячеслав Володин
  • Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)
    Фото: Вячеслав Володин
  • Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)
    Фото: Вячеслав Володин
  • Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)
    Фото: Вячеслав Володин
  • Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)
    Фото: Вячеслав Володин

Срок обязательного медицинского освидетельствования для иностранцев, прибывающих на срок более трёх месяцев, сокращается с 90 до 30 дней – при выявлении опасного инфекционного заболевания мигрант подлежит оперативной депортации.

Также ФНС получит новый механизм электронного обмена данными для ускоренной постановки иностранцев на учёт, а эксперимент с дополнительными мерами контроля будет расширен.

Фото: ПАИ

В сфере охраны здоровья вступает в силу запрет на продажу вейпов, сигарет и другой никотинсодержащей продукции на остановках городского и пригородного транспорта. Одновременно разрешается реализация лекарств через передвижные аптечные пункты – это повысит доступность препаратов в сёлах, деревнях и посёлках, где нет стационарных аптек, что особенно актуально для отдалённых территорий.

Ранее председатель Государственной Думы рассказал о законах, которые вступили в силу с августа текущего года.

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