Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 сентября

11:04, 27 августа 2026, ПАИ

Законы об ужесточении контроля за мигрантами и защите здоровья граждан вступают в силу с сентября в России, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём канале на платформе MAX.



Фото: Вячеслав Володин



Фото: Вячеслав Володин



Фото: Вячеслав Володин



Фото: Вячеслав Володин



Фото: Вячеслав Володин



Фото: Вячеслав Володин



Фото: Вячеслав Володин



Фото: Вячеслав Володин















Срок обязательного медицинского освидетельствования для иностранцев, прибывающих на срок более трёх месяцев, сокращается с 90 до 30 дней – при выявлении опасного инфекционного заболевания мигрант подлежит оперативной депортации.

Также ФНС получит новый механизм электронного обмена данными для ускоренной постановки иностранцев на учёт, а эксперимент с дополнительными мерами контроля будет расширен.

В сфере охраны здоровья вступает в силу запрет на продажу вейпов, сигарет и другой никотинсодержащей продукции на остановках городского и пригородного транспорта. Одновременно разрешается реализация лекарств через передвижные аптечные пункты – это повысит доступность препаратов в сёлах, деревнях и посёлках, где нет стационарных аптек, что особенно актуально для отдалённых территорий.

Ранее председатель Государственной Думы рассказал о законах, которые вступили в силу с августа текущего года.