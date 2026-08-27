Спасённого под Псковом чеглока вернут в дикую природу

10:27, 27 августа 2026, ПАИ

В псковском подворье «Птичий дворик» выкормили чеглока – птицу из отряда соколиных. В ближайшее время её планируют выпустить на волю, сообщается в публикации подворья в соцсети «ВКонтакте».

Видео: подворье «Птичий дворик»

Чеглока привезли в «Птичий дворик» 4 августа. В подворье поделились видео и фотографиями птицы: на одном из них – момент поступления, на котором сокол запечатлён ещё птенцом.

Развитие чеглока можно отслеживать по смене оперения: птенцы появляются на свет в чисто-белом пуху, который затем в возрасте 8–14 дней становится серовато-белым с охристым оттенком на брюшке.



Фото: подворье «Птичий дворик»



Фото: подворье «Птичий дворик»



Отметим, подворье «Птичий дворик», расположенное в деревне Погорелка Псковского района, давно известно как место работы реабилитационного центра для диких животных. Здесь оказывают помощь зверям и птицам, пострадавшим от деятельности человека или получившим травмы в природе.

Ранее сотрудники центра сообщили, что носуха по кличке Ванилька, проживающая на территории подворья в Псковском районе, впервые стала мамой. Также псковичам рассказали, как они выхаживают новорождённых ежат.