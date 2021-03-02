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Политика

Эксперты составили рейтинг главных событий Псковской области за февраль

Псковское агентство информации подготовило к публикации очередной рейтинг главных событий месяца, основанный на оценках и комментариях экспертов.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

В топ-10 февраля четыре позиции занимают события, так или иначе связанные с деятельностью региональных отделений политических партий. Однако в топ-5, по экспертным оценкам, попало только предварительное оглашение первой тройки партийного списка «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах в Псковское областное Собрание.

Кроме того, эксперты включили в топ-10 событий визит премьер-министра Михаила Мишустина, состояние дел с уборкой Пскова, интервью опального бизнесмена Михаила Гавунаса.

Весь рейтинг событий за февраль 2021 года Псковское агентство информации опубликует в ближайшее время. С рейтингом главных событий в Псковской области за 2020 год можно познакомиться здесь.

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