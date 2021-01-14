Скобки коронавируса. Главные события 2020 года глазами экспертов

11:32, 14 января 2021, ПАИ

2020-й для Псковской области стал не только, как и для всей страны, непростым временем мобилизации всех ресурсов, но и годом возможностей, годом насыщенной общественной и политической жизни. И если оставить за скобками пандемию коронавируса, то для Псковщины ушедшие 366 дней принесли немало позитивных, полезных перемен.

На протяжении всего года редакция Псковского агентства информации ежемесячно формировала рейтинг общественно значимых событий — на основе оценок приглашенных экспертов: представителей общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналистов, представителей научных и образовательных кругов региона.

Из этих событий мы попросили наших экспертов выделить наиболее важные, самые заметные явления и события 2020 года.

Псковское агентство информации представляет вашему вниманию топ-15 главных событий 2020 года по оценкам экспертов.

ТОП-5

5 место. Решение о сокращении числа депутатов Псковского областного Собрания с 44 до 26

Осенью 2020 года после не слишком долгих дискуссий большинство депутатов приняли решение о сокращении депутатского корпуса с 44 до 26 депутатов, при сохранении пропорциональной схемы формирования парламента. 13 мандатов будут распределяться по партийным спискам, 13 — по одномандатникам.

Решение нынешнего состава областного Собрания, как уже неоднократно было сказано, будет иметь далеко идущие политические последствия: как для межпартийной борьбы за власть, так и для активности внутри одномандатных округов. Правда, какими именно будут последствия, эксперты расходятся во мнении. Далеко не факт, что уменьшение числа мандатов приведет к оживлению конкуренции парламентских партий в борьбе за голоса избирателей. А не парламентские или новые партии в Псковской области на данный момент из себя и вовсе ничего не представляют.

Впрочем, не будем настолько категоричными. Порой и полгода достаточно, чтобы при определенных условиях, прежде всего наличии административного ресурса, превратить свежесозданное политическое объединение в топового игрока. Вспомним историю создания «Единой России», тогда еще «Единства» в самом конце 1990-х.

Конечно, ничего подобного в 2021 году в России не произойдет. Речь максимум будет идти о появлении новых парламентских партий в Госдуме, которые скорее будут сателлитами единороссов. И очевидно, что мандаты в Госдуму, и тем более в региональный парламент, новые партии будут «зарабатывать» не в Псковской области: здесь «Единая Россия» чувствуют себя уверенно.

А вот в сократившихся в числе одномандатных округах в областное Собрание, по мнению большинства экспертов, действительно развернется конкурентная борьба. Мандатов остается только 13, а претендентов — гораздо больше. Драка будет жесткой.

Еще один вопрос, который ставит сокращение численности областного Собрания: что будут делать вдруг оказавшиеся за бортом парламента депутаты? Конечно, фамилии части из них уже через неделю после формирования нового созыва вспомнят разве только знатоки парламентской жизни. Но, очевидно, в Собрание могут не попасть и достаточно сильные и колоритные политические деятели. Какую позицию они займут в 2021 году, во время предвыборной кампании, и после окончания выборов? Диспозиция сил на в целом вымороченном за последнее десятилетие политическом пространстве Псковской области может измениться и стать более интересной.

Еще один момент, безотносительно к числу депутатов областного Собрания, о котором говорят эксперты, это тактика и стратегия на предстоящих выборах администрации губернатора Михаила Ведерникова. Глава региона больше, чем кто-то другой, заинтересован в работоспособном и профессиональном парламенте, в политической стабильности в регионе — так что пассивным наблюдателем на всех стадиях выборной кампании он точно не будет.

4 место. Расширение авиасообщения Пскова с Россией: новые авиарейсы в Калининград, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные Воды

Несколько лет назад значительная часть знакомых с положением дел в псковском аэропорту весьма скептично относились к тому, что хоть что-то залетает из Псковской области.

Залетало, да еще как.

Только за минувший год было открыто сразу несколько авиамаршрутов: как по полярным для отдыха направлениям (Черное море), так и по исторически востребованным — в Москву и Санкт-Петербург.

На протяжении года успехи губернатора Михаила Ведерникова в расширении авиасообщения Пскова со страной неоднократно отмечались нашими экспертами в ежемесячных рейтингах. Тут стоит напомнить слова главы региона, которые прозвучали еще в первые месяцы его работы в Псковской области: о необходимости преодоления транспортной изоляции Пскова.

Губернатор слово держит. Однако скептически настроенные эксперты предлагают посмотреть, как будет развиваться ситуация в 2021 году. Аналитики предрекают рост стоимости авиабилетов с апреля: авиаперевозчики таким образом будут вынуждены компенсировать накопленные убытки. Увеличение цены билета может привести к снижению спроса на них. Кроме того, на ситуацию может повлиять и то, что представители МСП и занятые в нем, которые являлись одними из основных потребителей авиауслуг, только в наступившем году почувствуют в полной мере экономические последствия удара коронавируса, нанесенного в 2020 году. А значит, будут экономить на всем, включая авиаперелеты.

Но — будем надеяться на лучшее. И, как отметил один из экспертов, «аппетит приходит во время еды»: «Ждем обещанного авиасообщения с Минском, да и в Сибири туристу есть что посмотреть».

3 место. Строительство и открытие корпусов новой инфекционной больницы Псковской области

Любые вливания в развитие здравоохранения Псковской области — жесткая, жизненная необходимость.

Появление в регионе фактически трех инфекционных больниц — двух взрослых и одной детской, не будем говорить об одной областной инфекционке, поскольку тут речь в большей степени о юридической и управленческой составляющей — в «мирное» время пришлось бы ждать… никто не знает, сколько.

Пандемия коронавируса, конечно, та беда, что помогла. Но это слишком простое объяснение. По факту же региональные власти, медики сумели в кратчайшие сроки перестроить на по сути военные рельсы работу областной системы здравоохранения. Каких усилий это стоило всем — от управленцев до медиков на передовой — всю правду знают только они сами.

Знакомые с ситуацией эксперты отмечают, что без успехов в борьбе с пандемией новые инфекционные больницы могли «пролететь» мимо Псковской области.

Появление в 2020 году новых лечебных учреждений способствует, но не решает главные проблемы системы здравоохранения Псковской области: доступность и качество медпомощи далеки от совершенства, нехватку медицинских кадров - она остается катастрофической, необходимость тотального обновления медоборудования в районах.

И тут два варианта. На ситуацию в здраве можно плюнуть, пациент скорее мертв — и довольствоваться тем, что распределит Москва. Или реанимировать, атакуя правительство заявками в нацпроект «Здравоохранение», сопутствующие федеральные программы.

Жизнь заставляет быть осторожными в положительных прогнозах. Но не побоимся сглазить: кажется, лежачий камень псковского здравоохранения сдвинулся с места.

2 место. Встречи президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова: региону оказывается существенная поддержка

Наши эксперты в течение года отмечали, что не помнят такого пристального внимания главы государства к вопросам Псковской области. Несколько встреч по ВКС Владимира Путина и Михаила Ведерникова неизменно приносили региону весомые плоды: появление инфекционки, поддержка области в модернизации системы здравоохранения (вспомним подписанную в декабре программу весом в несколько миллиардов рублей), апгрейд социальной инфраструктуры в приграничных районах… Каждый раз речь шла о проектах, которые будут приносить жителям Псковской области долговременный положительный эффект.

По большому счету привлечение внимания президента к нуждам Псковской области говорит о двух вещах. Во-первых, и это надо признать, в регионе накоплен такой пласт застарелых проблем, что они требуют поддержки в решении на самом высоком уровне. И во-вторых, качество работы региональных властей во главе с Михаилом Ведерниковым с правительством России дает ему возможность заручаться поддержкой федеральных управленцев при обращении к Владимиру Путину.

Напомним, что после декабрьского общения Ведерникова с главой государства политологи заговорили о формировании нового тренда среди губернаторов: «не замалчивать, а по-честному рассказывать главе государства о проблемах, которые нужно решать в регионе и на что требуется помощь федерального центра».

1 место. Введение ограничительных мер против распространения коронавируса: новая коронавирусная реальность

Здесь так и хочется написать: без комментариев. Большинство наших экспертов никак не прокомментировали свои оценки этого явления — слишком все очевидно.

Маска, санитайзер, СИЗы, передовая, сатурация, КТ, ковидник, корона, волонтеры — только незначительная часть слов, плотно вошедших в наш ежедневный обиход из-за пандемии COVID-19.

Неимоверно выросшая ценность здоровья, медики-герои, плечо и рука зачастую незнакомого человека-волонтера — хочется не растерять понимание важности таких, казалось бы, простых и понятных человеческих вещей.

«Мы вместе. Вот самое главное событие 2020 года. Не забыть бы про это в 2021-м», - сказал один из наших экспертов.

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