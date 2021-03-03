После выступления Билана в Пскове объявили карантин

16:14, 03 марта 2021, ПАИ

«Дима Билан выступил [15 марта 2020 года. – ПАИ], и со следующего дня объявили карантин [по коронавирусу. – ПАИ]. И до сих пор в репертуаре БКЗ симфонический оркестр и ансамбль «Псков» – только местные», – заявила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

По её словам, бюджет учреждения культуры складывается из государственной поддержки и средств от платных услуг. Вторая составляющая в прошлом году в Театрально-концертной дирекции Псковской области резко упала, сказала Тимофеева.

Кроме того, она подчеркнула, что из-за 50-процентного заполнения зала продюсеры мероприятий и концертов не едут в регион, поскольку это экономически не выгодно.

«Трудности финансовые есть, но за счёт привлечения дополнительных средств мы нивелируем эту ситуацию», – сказала Тимофеева.