Товары для дачников предлагает магазин «Светофор» на Рижском проспекте в Пскове

14:42, 03 марта 2021, ПАИ

Магазин низких цен «Светофор» на Рижском проспекте, 100ж в Пскове готовится к дачному сезону. Уже сейчас в торговом зале можно найти массу товаров для дачников.

К примеру, универсальная побелка «ДОБРОЦВЕТ» на основе извести отлично подойдёт для защиты деревьев от вредителей, болезней и ожогов. Также она используется для окраски стен и потолков, подвалов и погребов, заборов, туалетов и деревянных теплиц. Ведро 1,3 кг стоит всего 51,55 руб.

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Еще один нужный дачнику товар - парник легкосборный ПЭ 5 м х 0,8 м х 0,8 м со спанбондом и соединителями. Он стоит 221,4 руб. Этот укрывной материал надёжно защитит даже самые ранние побеги от заморозков, солнечных ожогов, холодной росы, осадков, птиц и грызунов. Парник поспособствует росту и развитию рассады, повысит урожайность, сэкономит средства и силы по уходу за садом.

Восстановитель почвы «Мечта червяка» (паста) от ООО ГК «Находка» продается по цене 178 руб. за ведро 1 кг. Это ускоритель компостирования на основе торфа. Он делает данный процесс быстрее в несколько раз: 2 месяца вместо 12.

Еще больше товаров — на странице магазина «Светофор» в соцсети «ВКонтакте».

Отличного вам урожая на дачных участках!