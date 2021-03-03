7,5 лет колонии строгого режима получил житель Порхова за распространение синтетических наркотиков

13:38, 03 марта 2021, ПАИ

7,5 лет колонии строгого режима получил 18-летний житель Порхова за распространение синтетических наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

С 24 января 2019 года по 10 марта 2019 года молодой человек принимал участие в преступном сообществе, созданном «с целью систематического совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков для получения денежной выгоды от продажи наркотических средств синтетического происхождения».

Подсудимый увидел рекламу интернет-магазина по продаже наркотических средств, выполненную в виде граффити, и стал работать закладчиком, устраивая тайники в разных частях Дновского района и Порхова. В Пскове молодой человек забирал оптовые партии наркотических средств, хранил их и по заявкам помещал в места закладок.

Участвуя в преступном сообществе, злоумышленник совершил пять особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств. В результате суд признал молодого челоека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев.