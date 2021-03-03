75% поступившей вакцины от коронавируса реализовано в Псковской области

13:34, 03 марта 2021, ПАИ

В Псковской области реализовано 75% поступившей вакцины от коронавируса. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор подчеркнул, что для приближения снятия ограничений нужно плотнее заниматься вопросами вакцинации.

«В этой части Псковская область по-прежнему находится в зелёной зоне, и динамика у нас неплохая – реализовано уже 75% поступившей вакцины», - заметил глава региона.

Кроме того, было закуплено морозильное оборудование для последних четырёх районов области. В Плюссе прививочный пункт уже начал свою работу, в Усвятах заработает 4 марта, а в Пустошке и Красногородске запустится на следующей неделе.

«Тем не менее мы должны поддерживать темпы вакцинацию на высоком уровне ещё не один месяц», - добавил Ведерников, призывая глав районов и крупные организации принимать участие в этом процессе.