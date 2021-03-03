Вспышка коронавируса в Свято-Введенском женском монастыре снята с контроля

13:44, 03 марта 2021, ПАИ

Вспышка коронавирусной инфекции в Свято-Введенском женском монастыре снята с контроля Роспотребнадзора. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«С сегодняшнего утра у нас осталось не пять, а четыре вспышки, потому что вспышка в монастыре уже закрыта», - подчеркнул Нестерук.