Вспышка коронавируса в Свято-Введенском женском монастыре снята с контроля
Вспышка коронавирусной инфекции в Свято-Введенском женском монастыре снята с контроля Роспотребнадзора. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«С сегодняшнего утра у нас осталось не пять, а четыре вспышки, потому что вспышка в монастыре уже закрыта», - подчеркнул Нестерук.