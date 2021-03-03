Штраф до 500 тысяч рублей грозит «Двору Подзноева» за рекламу алкоголя в соцсетях

13:56, 03 марта 2021, ПАИ

Реклама псковского ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Instagram и «ВКонтакте» признана незаконной - на страницах компании в соцсетях была размещена реклама пива и вина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском УФАС.

По итогам рассмотрения будет возбуждено дело об административном правонарушении, ресторанно-гостиничному комплексу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Также вынесены постановления в отношении ООО «Ресторанная компания» и должностных лиц, ответственных за размещение рекламы в соцсетях ресторанов пивоварни Munhell и «Пивной дом». За публикацию постов с рекламой алкоголя компания, как субъект малого и среднего бизнеса, за впервые совершенное правонарушение получила предупреждение.

«То, что реклама алкогольной продукции в интернете запрещена, звучит «из каждого чайника» - практически еженедельно выходят новости о новых делах и штрафах. Но нарушения продолжаются. Причем продолжают нарушать и те, кто уже был оштрафован или предупрежден. Кто-то думает, что, разместив фото бокала без надписи или пивной бутылки без бренда, ничего не нарушает… Это не так: если реклама формирует интерес к алкогольной продукции как напитку, то такая реклама должна соответствовать требованиям закона о рекламе», - отметила Ольга Милонаец.

Закон категорически запрещает рекламу алкоголя в интернете. Разрешено публиковать информацию о продаже спиртных напитков только в виде каталога, меню или прайс-листа. При этом запрещается выделять какой-то один бренд или размещать на сайте «всплывающие» или «закрепленные» баннеры с рекламой алкоголя. В части 4 статьи 2 Закона о рекламе написано, что требования к рекламе отдельных видов товаров, в частности алкоголя, распространяются не только на рекламу средств индивидуализации таких товаров, но и на их изготовителей и продавцов.