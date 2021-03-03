Пункты вакцинации в торговых центрах могут появиться в Псковской области

14:03, 03 марта 2021, ПАИ

В Псковской области могут появиться пункты вакцинации в крупных торговых центрах. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Переговоры ведутся, на выходных попробуем открыть пункты вакцинации от COVID-19 в крупных торговых центрах», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Кроме того, она рассказала, что самый низкий процент освоения вакцины в регионе у Локнянского, Бежаницкого, Гдовского и Дновского районов.