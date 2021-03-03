Двумя компонентами прививки от COVID-19 вакцинировали почти семь тысяч псковичей

14:08, 03 марта 2021, ПАИ

Почти семи тысяч жителей Псковской области вакцинировали двумя компонентами прививки от коронавируса. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первый компонент вакцины от коронавируса на сегодняшний день в регионе получили 17 507 человек, полностью вакцинировались почти семь тысяч человек.

«Проблем с поставкой вакцины от коронавируса в Псковскую область нет», - заметила Гаращенко.

Всего в регионе работает 48 ковидных бригад, средняя нагрузка на одну бригаду составляет около 80 пациентов.