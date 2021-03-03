Недостроенный дом сгорел в стругокрасненской деревне

14:51, 03 марта 2021, ПАИ

3 марта ночью в деревне Бровск Стругокрасненского района сгорел недостроенный частный дом. Строение уничтожено полностью, до фундамента. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Струги».

Владельцы пользовались для проживания бытовкой, расположенной рядом с домом, с нее и начался пожар.

По словам главного государственного инспектора по пожарному надзору по Стругокрасненскому и Плюсскому районам Владимира Егоркина, пострадавших и погибших нет. Хозяева дома в это время были в городе.

Наиболее вероятная причина пожара — короткое замыкание на вводе электроэнергии в помещение бытовки от опоры ЛЭП. Идет проверка.