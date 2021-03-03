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Общество

Синоптики прогнозируют на Северо-Западе аномальный холод в праздничные выходные

В предстоящие праздничные выходные в северо-западных регионах России ожидается температура на 4-8 °С ниже климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Аномальный холод придет в Москву и регионы Северо-Запада РФ 6 марта, а на следующий день распространится почти на всю европейскую территорию страны. «Исключением будут только Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге. Там температура будет около нормы», - отметил метеоролог.

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