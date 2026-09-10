О музыке в жизни человека поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области и музыкант Юрий Сорокин стал гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 10 сентября.
Главное из эфира:
- Юрий Сорокин убеждён, что опыт музыкальной школы положительно влияет на кругозор, развитие и прививает навык, который останется с человеком на всю жизнь, а полученные усидчивость, дисциплина и целеполагание помогут в любой профессии;
- после 20-летнего перерыва в игре на фортепиано, случайно сев за инструмент в гостях, Юрий Сорокин обнаружил, что пальцы «полетели сами»: руки помнят всё;
- классическая музыка – основа для любого музыканта: она даёт гармоническое мышление, без него невозможно стать настоящим профессионалом;
- русский рок отличается от западного большей чувственностью и глубокими текстами, он отражает русский характер и объединяет поколения;
- Юрий Сорокин играет на фортепиано каждый день минимум час, порой используя наушники, чтобы не мешать окружающим, и считает, что технику надо поддерживать постоянно. «Если я не упражняюсь один день, это замечаю я сам. Если я не упражняюсь два дня, это замечают мои друзья. Если я не упражняюсь три дня, это замечает публика» (Владимир Горовиц);
- нейросети в музыке – неизбежное будущее, но академическое образование и живое исполнение нужно сохранять, потому что «рисунок на компьютере и карандашом – это разные вещи»;
- музыка из кино (Морриконе, Сильвестри, Уильямс, Циммер) – отличный «вход» в симфоническую музыку для детей и взрослых, и филармония успешно использует этот приём;
- игра на инструменте помогает снимать стресс и упорядочивать мысли, особенно руководителям: это медитация и терапия после тяжёлого дня;
- любимый композитор Юрия Сорокина – Рахманинов, мечта – сыграть его второй концерт для фортепиано с оркестром; среди пианистов он ориентируется на Владимира Горовица;
- в Псковской области много талантливых детей-музыкантов, побеждающих на конкурсах, поэтому важно, чтобы государство поддерживало музыкальные школы и залы академической музыки.
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