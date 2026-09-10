О музыке в жизни человека поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:59, 10 сентября 2026, ПАИ

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области и музыкант Юрий Сорокин стал гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 10 сентября.

Главное из эфира: