Невельский район становится чище

17:08, 03 марта 2021, ПАИ

Прошел месяц, как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром» отказался в Невельском районе от подрядчика и стал вывозить мусор из сельских населенных пунктов и города самостоятельно.

Плохо это или хорошо? Мы решили выяснить, проанализировав сложившуюся ситуацию сегодня, основываясь на откликах местных жителей.

По большому счету, население мало волнует, кто будет вывозить мусор, главное, чтобы он был вывезен своевременно, а не накапливался возле контейнеров, а содержимое мусорных мешков не разносили животные.

Изучение населенных пунктов, маршрутов, составление графика потребовало времени для налаживания работы. Приятно то, что появились новые контейнеры - вид площадок стал более цивилизованный, но мы все понимаем, что для жителей и это не самое главное, а вот увеличение контейнерных площадок - это плюс. Да и евроконтейнеры не только соответствуют нормам СанПин, но и значительно облегчают работу по вывозу мусора: контейнеры на колесиках легко передвигаются, а стандартный бак легко грузится в спецтехнику.

Наблюдается и такой факт по городу, где стоят оборудованные площадки под несколько контейнеров, мусор вывозится своевременно. А где стоят одиночные контейнеры, пока нередко наблюдается их переполнение.

Кстати сказать, ООО «Экопром» быстро реагирует на заявки и жалобы населения по вопросам вывоза мусора. Расскажу об одном подтверждающем это факте. Буквально на днях в редакцию позвонила одна из жительниц многоквартирного дома №13 улицы Либкнехта с просьбой сообщить телефон, куда можно обратиться с вопросом о переполненных контейнерах у её дома. Когда телефон обратившейся был дан, через несколько минут она позвонила вновь и сообщила, что дозвонилась до диспетчера, который доброжелательно выслушал её, поблагодарил за звонок и сказал, что недочет будет исправлен. В этот же день в 19:30, освещая яркими фарами, прибыла спецтехника и забрала мусор с переполненных контейнеров. Одним словом, работа ООО «Экопром» с населением налажена оперативно и в круглосуточном режиме.

Жительница с улицы Ленкоммуны, где сбор мусора мешковой, нам рассказала, что в начале февраля был небольшой сбой в вывозе мешков. Но это было единожды, когда не все жители знали, что регоператор изменил расписание, да и, видно, не рассчитал объем мусора, поэтому была убрана только часть улицы, а на второй её части (стоит заметить, что улица Ленкоммуны достаточно протяженная) мешки остались стоять вдоль дороги, а собаки растаскали бытовые отходы по округе. Но на сегодняшний день график устоялся и проблем с мешковым сбором нет.

Работа по контролю за вывозом мусора будет продолжена. В этот раз речь шла об уборке мусора в городской черте. Но, уверяю, доберемся и до села и узнаем, как там обстоят дела.

Марина Быстрова, «Невельский вестник»