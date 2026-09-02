Роспотребнадзор выпустил веб-версию игры о профилактике кишечных инфекций

10:21, 02 сентября 2026, ПАИ

Новую веб-версию санитарно-просветительской настольной игры «Защита от микробов» представил Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора, сообщили в официальном канале Управления Роспотребнадзора по Псковской области на платформе MAX.

Разработка посвящена профилактике острых кишечных инфекций и продолжает ранее запущенное направление по предупреждению гриппа и ОРВИ.

Веб-вариант полностью дублирует правила настольной игры. Для пользователей, не знакомых с механикой, в начале сеанса предусмотрен краткий инструктаж. Кроме того, существуют упрощённые версии, предназначенные для самостоятельной печати на принтерах любого типа.

Все игровые варианты находятся в открытом доступе и не требуют регистрации – воспользоваться ими может любой желающий. Дополнительные сведения и полный перечень доступных версий размещены по ссылке.

Напомним, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области на данный момент ниже среднемноголетнего уровня: за неделю зарегистрировано 23 случая.