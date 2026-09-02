Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём российской гвардии

10:23, 02 сентября 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов гвардейских воинских частей и соединений с Днем российской гвардии.

В своем обращении он отметил, что российская гвардия на протяжении всей истории страны находилась в авангарде ратного дела, являя примеры мужества, героизма, верности долгу и доблести.

Игорь Руденя напомнил, что история российской гвардии началась в Санкт-Петербурге при Петре I, когда Преображенский и Семеновский полки получили статус гвардейских. Служба в гвардии всегда считалась почетной, а ее ряды пополняли наиболее смелые и преданные Отечеству воины.

Особое место в истории гвардии занимает период Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года первые советские соединения, отличившиеся в боях с фашистскими войсками, получили звания гвардейских. Впоследствии это звание присваивалось частям и соединениям, проявившим героизм в боях, в том числе при прорыве блокады Ленинграда.

По словам полпреда, традиции самоотверженного служения Родине продолжают российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. За это время состав гвардии пополнили десятки воинских частей российской армии, среди которых немало подразделений Северо-Западного федерального округа.

«Уверен, что своими подвигами наши воины и дальше будут пополнять славную летопись российской гвардии», – подчеркнул Игорь Руденя.

Он пожелал военнослужащим и ветеранам гвардейских частей крепкого здоровья, семейного благополучия и победы во имя Отечества.