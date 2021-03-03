Тугоухость помолодела – ПАИ-live с врачом Псковской областной больницы

17:37, 03 марта 2021, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает совместный проект с Псковским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Значимые даты здравоохранения».

3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. О том, почему тугоухость молодеет, и как уберечь себя от глухоты, в эфире ПАИ-live рассказала отоларинголог, врач-сурдолог Псковской областной клинической больницы Любовь Гусева.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в «ВКонтакте».