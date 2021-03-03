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Общество

В Великих Луках из окна пятиэтажки выпал трёхлетний мальчик

В Великих Луках из окна пятиэтажки выпал трёхлетний мальчик,  сообщается на официальном сайте Следственного комитета Псковской области.

«По предварительным данным, трагедия произошла по причине стоящего под окном дивана и отсутствия на окнах специальных фиксаторов: когда мать отлучилась из комнаты на считаные минуты, ребёнок забрался на него, открыл створку и выпал из окна. В настоящее время мальчик госпитализирован и находится под наблюдением медицинских работников. Следователи проводят проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — пишут сотрудники пресс-службы ведомства.

Неоценимую помощь в установлении всех обстоятельств может оказать женщина, которая первой оказалась на месте происшествия и помогла малышу. Следователи просят её связаться с сотрудниками следственного отдела по г. Великие Луки по телефону 8-911-384-03-33.

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