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Общество

В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19

3 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в противокоронавирусный указ. Документ размещён на официальном портале нормативных правовых актов региона.

В частности, скорректировано положение указа о запрете на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих. С 4 марта без законных представителей в ТРК нельзя будет находиться гражданам, не достигшим 14 лет.

Руководству ТРК, согласно указу губернатора, предписано не допускать на территорию несовершеннолетних, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих.

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