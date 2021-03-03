В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19

21:03, 03 марта 2021, ПАИ

3 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в противокоронавирусный указ. Документ размещён на официальном портале нормативных правовых актов региона.

В частности, скорректировано положение указа о запрете на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих. С 4 марта без законных представителей в ТРК нельзя будет находиться гражданам, не достигшим 14 лет.

Руководству ТРК, согласно указу губернатора, предписано не допускать на территорию несовершеннолетних, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих.