Благодаря профсоюзам работники Специализированной службы Пскова получат дополнительные соцгарантии

21:49, 03 марта 2021, ПАИ

3 марта в МКУ «Специализированная служба Пскова» достигнута договорённость о заключении коллективного договора между работниками и руководством предприятия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, это стало возможным после длительных коллективных переговоров и проведённых заседаний трёхсторонних и отраслевых комиссий. Именно благодаря долгой плодотворной работе найден консенсус с социальными партнёрами.

«Высоко оцениваю работу профсоюзного комитета и председателя профкома Бориса Курбатова, – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. – Благодарю за понимание, помощь и поддержку руководителя муниципального учреждения «Специализированная служба» Сергея Фёдорова».

Отдельно Игорь Иванов отметил положительную роль в данном процессе координатора городской трёхсторонней комиссии Александра Коновалова, который максимально погрузился в проблематику и с самого первого дня был на стороне профсоюза и работников предприятия.

«Итог – люди в ещё большей степени защищены, получили дополнительные социальные гарантии. Будем работать дальше в части реализации отраслевого соглашения и последующего совершенствования договора. Вместе у нас обязательно всё получится!» – добавил Игорь Иванов.

Подписание коллективного договора состоялось на территории предприятия. В работе также принимал активное участие заместитель председателя облсовпрофа Андрей Стегний.

Благодарностями обкома профсоюза жизнеобеспечения за вклад в развитие профсоюзного движения были отмечены работники МКУ «Специализированная служба Пскова».