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Общество

Какие люди легче всего адаптировались к пандемии, выяснили ученые

Как психопатия связана с благополучием на карантине, выяснили итальянские учёные. Данные опроса показали, что люди, склонные к безрассудству, наглость, дерзости и подлости, испытывали в период изоляции меньший стресс, чем граждане без этих качеств.

Как сообщает газета «Известия», для исследования специалисты секции психологии департамента медицинских наук Университета Фиренце в период итальянской национальной изоляции попросили людей заполнить анкету для измерения психопатических черт в характере и выяснения их восприятия риска заражения. В анкетировании приняли участие 619 взрослых, средний возраст которых составил 31,3 года. По итогам анализа анкет оказалось, что респонденты с неустойчивой психикой и перепадами настроения пережили локдаун хуже всего.

Российские ученые подтвердили, что психопатические черты, о которых говорится в исследовании, как и ряд негативных качеств, могут оказываться «выгодными» в ситуациях кризиса и дефицита ресурсов.

Также отмечается, что пандемия уже подняла спрос на услуги психологов примерно на треть. https://iz.ru/1131467/mariia-nediuk/vtoroe-schaste-psikhopaticheskie-cherty-pomogaiut-perezhit-pandemiiu

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