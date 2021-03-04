Супруга Александра Маршала опровергла сообщения о его госпитализации

11:40, 04 марта 2021, ПАИ

Супруга певца Александра Маршала Наталья Минькова опровергла сообщения о его госпитализации. Она сообщила РИА Новости, что музыкант находится дома, у него были проблемы с давлением, но сейчас все в порядке.

Ранее в Сети появились сообщения, что Александр Маршал госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии.

Музыканту 63 года. Он известен сольным творчеством, а также участием в популярной советской, американской и российской рок-группе Gorky Park.