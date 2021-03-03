Более 200 литров алкоголя изъяли сотрудники полиции в псковском магазине

15:25, 04 марта 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции изъяли из магазина более 200 литров алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

3 марта во время профилактических мероприятий в магазине на улице Киселева выявили алкоголь, который продавали без сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота. Кроме того, в этом магазине реализовывалась алкогольная продукция в полимерной таре объемом более 1,5 литра.

В отношении собственника магазина составили административные материалы. Из незаконного оборота изъяли 215,5 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 102 литра пива, 68,5 литра водки, 27 литров портвейна и 18 литров лосьона.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка.