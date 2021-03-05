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Общество

О важности соблюдения ограничений напомнил псковичам губернатор

Сейчас особенно важно соблюдать все санитарные требования и рекомендации, заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он согласился, что все без исключения устали от ограничений, масок и постоянных напоминаний об угрозе ковида. Тем более, добавил глава региона, по понятным причинам об этом не хочется думать весной.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в Псковской области система здравоохранения начала постепенный, непростой переход к штатному режиму работы. «По сравнению с декабрём прошлого года число заболевших снизилось в разы, и мы этим воспользовались, чтобы вернуть максимум медучреждений к оказанию плановой помощи», – пояснил он.

Глава региона отметил, что вне корпусов Псковской областной инфекционки с коронавирусом продолжает работать лишь Великолукская межрайонная больница. «Это означает не только возвращение нормальной доступной медицины (чего многие давно ждали), но также и существенное снижение размера ковидного коечного фонда. Его хватает для работы с текущими показателями заболеваемости, но запас прочности небольшой», – заметил он.

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