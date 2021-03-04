В региональном ГИБДД посетительниц поздравили с праздником
В преддверии Международного женского дня посетителей подразделений полиции, оказывающих государственные услуги населению, ожидал приятный сюрприз. Акция проводится МВД России во всех регионах, сообщили в пресс-службе ведомства. В Псковской области старт праздничной эстафете дали сотрудники МРЭО областной ГИБДД.
Полицейские подготовили для представительниц прекрасного пола, пользующихся государственными услугами, приятный сюрприз.
Начальник МРЭО УГИБДД подполковник полиции Михаил Григорьев вручил цветы и поздравил с замечательным весенним праздником псковичек, которые пришли получать водительские удостоверения, сдавать экзамены на право управления транспортом или за другими государственными услугами. Он пожелал девушкам здоровья, хорошего настроения и добра.
Акция продолжится и в других подразделениях, оказывающих государственные услуги, в том числе по линии миграции.