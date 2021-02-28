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Спорт

Псковский архив опубликовал историю появления железнодорожной станции в Великих Луках

Первый пассажирский поезд прошел через Великие Луки 28 сентября 1901 года. Фото Псковского архива

Работники Псковского государственного архива по просьбам жителей рассказали историю станции в Великих Луках.

3 июня 1897 года на заседании городской Думы прозвучал доклад городской управы. Темой было строительство железной дороги. Великолучане мечтали, чтобы именно в их городе пересеклись две железнодорожные ветки Рыбинской железной дороги – Московско-Виндавского направления и ветки из Пскова на юг России. Однако в тот год стало известно, что это пересечение произойдёт в Новосокольниках.

Великолучане обратились в министерства и попросили внести изменения в проект железной дороги.

23 сентября 1897 года приезжал правительственный инспектор Московско-Виндавской и Дно-Сокольнической железных дорог. Был вынесен вердикт: «Отклонение железнодорожной линии от станции Дно на город Великие Луки повлекло бы за собою более или менее значительное удлинение и увеличение стоимости сооружения пути, но что, если город желает извлечь чрез проведение железной дороги наибольшую пользу, то пусть он предоставит в распоряжение железнодорожного общества безвозмездно 60 десятин земли рядом с вокзалом, тогда Общество выстроит на них, на свой счет, главные железнодорожные мастерские».

Земля была выделена, и в 1901 году открылись мастерские. А сама станция стала узловой для двух дорог.

Первый пассажирский поезд прошёл через Великие Луки 28 сентября 1901 года.

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