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Общество

Покупателей без масок искали полицейские в торговых центрах Пскова

Очередной рейд с целью контроля соблюдения масочного режима прошёл в торговых центрах Пскова сегодня, 4 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, в торговом центре «Максимус» проверяющие остановили трёх человек без масок. Средства индивидуальной защиты оказались у каждого гражданина в кармане. После профилактической беседы и предупреждения все трое псковичей надели маски.

В гипермаркете «Лента» полицейские остановили семь человек без масок, в «Магните Семейном» – двух, в Fjord Plaza – одного. Всем этим гражданам после профилактической беседы были вынесены предупреждения.

Всего в ходе рейда полицейские посетили девять торговых центров Пскова, где остановили 15 человек без масок (среди них 13 посетителей магазинов и двое продавцов). Со всеми нарушителями масочного режима полицейские провели профилактические беседы и вынесли в отношении этих граждан предупреждения.

Отметим, что по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе был усилен контроль за соблюдением масочного режима. 

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