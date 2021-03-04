Покупателей без масок искали полицейские в торговых центрах Пскова
Очередной рейд с целью контроля соблюдения масочного режима прошёл в торговых центрах Пскова сегодня, 4 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В частности, в торговом центре «Максимус» проверяющие остановили трёх человек без масок. Средства индивидуальной защиты оказались у каждого гражданина в кармане. После профилактической беседы и предупреждения все трое псковичей надели маски.
В гипермаркете «Лента» полицейские остановили семь человек без масок, в «Магните Семейном» – двух, в Fjord Plaza – одного. Всем этим гражданам после профилактической беседы были вынесены предупреждения.
Всего в ходе рейда полицейские посетили девять торговых центров Пскова, где остановили 15 человек без масок (среди них 13 посетителей магазинов и двое продавцов). Со всеми нарушителями масочного режима полицейские провели профилактические беседы и вынесли в отношении этих граждан предупреждения.
Отметим, что по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе был усилен контроль за соблюдением масочного режима.