Видеозвонки и голосовые сообщения стали доступны в десктопной версии WhatsApp

23:41, 04 марта 2021, ПАИ

Пользователям компьютерной версии популярного мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки, которые раньше были только в мобильной версии программы. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что вызовы могут совершать пользователи клиента мессенджера для компьютеров Windows и Mac, при этом звонки работают как в портретной, так и в альбомной ориентации и всегда отображаются поверх других открытых приложений.

Также сообщается, что сейчас голосовые и видеозвонки в версии WhatsApp для ПК возможны только между двумя пользователями, однако не исключено, что в перспективе станет доступно и групповое общение.

Ранее в пользовательском соглашении WhatsApp появился пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте указывается, что мессенджер как часть корпорации Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

После этого произошёл массовый отказ пользователей от WhatsApp в пользу Telegram, который его основатель Павел Дуров назвал «крупнейшей цифровой миграцией».

В свою очередь сенатор Алексей Пушков предсказал, что пользовательская политика WhatsApp вызовет недовольство и снижение популярности сервиса.