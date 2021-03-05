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Общество

Мишустин поручил закончить основной объём вакцинации от COVID-19 до осени

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса до осени, пишет ТАСС.

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», - отметил Мишустин в ходе посещения центра «Вектор».

Кроме того, Михаил Мишустин отметил важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «Эпиваккорона».

Премьер-министр также выразил надежду, что в ближайшем времени масштабирование достигнет серьезного объёма промышленного производства для того, чтобы закончить массовую вакцинацию до начала волны коронавируса.

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