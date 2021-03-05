29 человек погибли на пожарах в Псковской области с начала года

10:50, 05 марта 2021, ПАИ

За 2 месяца 2021 года на территории Псковской области произошло 277 пожаров, которые нанесли ущерб в размере 1 млн 47 тыс. рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, на пожарах погибли 29 человек и 12 пострадали, детей среди них не было. 9 погибших были пенсионерами, 17 – лицами без определенного рода деятельности, 3 – рабочими.

Огонь уничтожил 63 строения, 348,6 кв. м площадей и 4 единицы автотранспорта. На пожарах спасли 113 человек, материальные ценности на 7 млн 189 тыс. рублей, 226 строений и 1 автомобиль.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 135 пожаров с материальным ущербом в размере 572 тыс. рублей. Погибли 7 человек, 4 из них были в нетрезвом виде. В сельской местности за текущий период зафиксировали 142 пожара, материальный ущерб от которых составил 475 тыс. рублей. Там погибли 22 человека, в том числе 3 человека в состоянии алкогольного опьянения. В жилом секторе произошло 184 пожара с прямым материальным ущербом в размере 1 млн 17 тыс. рублей.

Причинами пожаров были неосторожное обращение с огнем – 137 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 71 случай; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 44; на транспорте – 12; поджоги – 9.