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Общество

В Печорах ищут хозяев для собаки с превосходными охранными качествами

В Печорах ищут хозяев для собаки с превосходными охранными качествами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной общественной организации «Зоозащита».

Зоозащитники рассказали, что им поступил звонок из местной полиции. «Ситуация очень непростая и опасная для собаки. Хозяин умер, а родственники в Ханты-Мансийском округе от животного отказались. Сейчас несчастного пса кормит соседка, которая работает вахтовым методом и скоро уезжает. А это смертельный приговор для собаки», - пояснили в «Зоозащите».

Кроме того, есть серьёзная проблема - пёс очень боится машины и уже сильно прокусил руку человеку, который пытался посадить его в автомобиль. Мужчина хотел помочь передержкой.

«Ясно одно - собаку необходимо забрать. Может, кто-то хочет в меру агрессивного товарища? Охранные качества превосходные», - добавили зоозащитники.

Телефон для связи: 89113623125.

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