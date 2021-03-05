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Общество

«Соцтурпроф» приглашает на экскурсии в праздничные выходные

«Соцтурпроф» приглашает 6 марта в путешествие к Череменецкому озеру с посещением имения Львова, Череменецкого монастыря и экскурсией по городу Луге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Череменецкое озеро, находящееся в Лужском районе, – одно из самых красивых мест Ленинградской области. Озеро знаменито чистейшей водой (дно можно разглядеть на глубине 4–6 м) и живописными пейзажами.

На берегу находится красивое имение начала XX века бывшего финансиста и нефтепромышленника Г. А. Львова. Кстати, на территории этой усадьбы была снята сцена встречи Маши и Дубровского в имении Троекурова в фильме «Дубровский».  На одном из полуостровов озера находится Иоанно-Богословский монастырь. Датой основания монастыря считается конец XV века, а его главной достопримечательностью – чудотворная икона Иоанна Богослова.

Начало экскурсии в 9:30.

Стоимость – 1500 руб. (взр.) / 1400 руб. (дет.), обед 330 руб. по желанию.

Также «Соцтурпроф» приглашает вас в эти выходные на увлекательные экскурсии в составе сборных групп:

6 марта

Изборск — Печоры, начало в 11:30

Обзорная по г. Пскову и Кремлю, начало в 10:30 и 14:30

Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00

Заповедные уголки Пскова, начало в 14:00

Серебряный век Пскова, начало в 13:30

7 марта 

 Пушкин. заповедник (Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь), начало в 9:30

Печоры Изборск музей льна, начало в 10:00

Обзорная по г. Пскову и Кремлю, начало в 10:30 и 14:30

Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00

Заповедные уголки Пскова, начало в 14:00

Серебряный век Пскова, начало в 13:30

8 марта

Изборск — Печоры, начало в 10:00

Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00

Обзорная по г. Пскову и Кремлю, начало в 15:00

Записывайтесь на экскурсии по телефону: 8 (8112) 75-22-11, или приходите в наш офис по адресу: ул. Кремль, д. 6.

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