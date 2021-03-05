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Александр Мерзлов: Вступление псковских деревень в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России» поможет привлекать туристов

Вступление псковских деревень в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России» поможет привлекать туристов, способствуя экономическому развитию деревень. Об этом заявил президент Ассоциации Александр Мерзлов в эфире проекта ПАИ-live 5 марта.

«Наш бренд может просто привнести больше известности и правильные стандарты их развития. Как правило, при присуждении звания самой красивой деревни или городка России населённый пункт одновременно становится самой красивой деревней и городком мира, потому что мы входим в федерацию самых красивых деревень и городков мира. Все это позволяет значительно усилить туристический поток и потом при правильном использовании бренда, соответственно, выручку. Это турпоток, который должен распределиться между населением, бизнесом и другими участниками», – сказал Александр Мерзлов.

Отметим, что президент Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» Александр Мерзлов находится с визитом в Псковской области. Он побывает в нескольких местных деревнях и оценит их на предмет вступления в Ассоциацию.

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