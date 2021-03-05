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Общество

Общественники посетили изолятор МО МВД России «Стругокрасненский»

Члены общественной наблюдательной комиссии Псковской области организовали плановый выезд в МО МВД России «Стругокрасненский» и проверили соблюдение условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания. В сопровождении назначенных должностных лиц председатель комиссии Эдуард Малин и его заместитель Андрей Холмов осмотрели камеры, двор для прогулок, другие помещения, познакомились с документацией и рабочими журналами.

Как сообщил Псковскому агентству информации Эдуард Малин, в ходе посещения особое внимание обращалось на состояние материально-технического и медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС, а также его соответствие установленным нормативным актам и приказам.

Все выявленные недостатки были зафиксированы и записаны в соответствующий журнал. Материалы по итогам общественного контроля будут подготовлены и направлены уполномоченному по правам человека в Псковской области, в Общественную палату Псковской области, в соответствующие органы исполнительной власти региона.

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