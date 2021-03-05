Электроэнергию отключат в Псковском районе после праздников
После праздников в Псковском районе отключат электроэнергию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.
С 9 по 12 марта с 09:00 до 17:30 запланированы отключения в населённых пунктах:
9 марта: Будник, Ложнёво, Бёрдово, Пожнище, Нимолва, Кузовщина, Хомутово, Курокша, Мтеж, Осотно, Полибино, Володи, Лаптево, М. Вязки, Мельницы, Подгарье, Бондари, СНТ «Великорецкое».
10 марта: Ваулино, С/Т «Кебь», Дворец, Гнилуха, Звенковичи, Наволок, Покрутище.
11 марта: Гнилуха, Н. Галковичи, Котово, Портянниково.
12 марта: Волженец, Соловьи, Гаврилова, Гора, Холстово.
Время с 09:00 до 17:30.