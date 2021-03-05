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Общество

Подведены итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Псковской области

В Псковской области завершился региональный этап соревнований в рамках Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Победители определены в 19 номинациях. Они будут представлять Псковскую область на отборочных соревнованиях, а в случае успеха  в федеральном этапе чемпионата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В текущем году в областном чемпионате приняло участие свыше 170 мастеров. Конкурсные соревнования прошли в Псковском агротехническом колледже и его филиале в Идрице, Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, Псковском и Великолукском политехнических колледжах, Великолукском медицинском колледже, Островском многопрофильном колледже, Опочецком индустриально-педагогическом колледже, а также в «Кванториуме» и IT-кубе города Пскова.

В 2021 году соревнования регионального чемпионата пополнились сразу пятью новыми компетенциями: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Технологии моды», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Соревнования по этим направлениям были организованы на базе пяти новых брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство», открытых в 2020 году в Псковском и Идрицком филиалах Псковского агротехнического колледжа в рамках программы повышения конкурентоспособности профессионального образования нацпроекта «Образование».

В рамках чемпионата для участников соревнований была организована обширная деловая программа и проведена профориентационная работа.

WorldSkills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

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