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Общество

Пользователи «Ростелекома» и «МегаФона» могут остаться без интернета с 11 марта

С 11 марта пользователи «Ростелекома» и «МегаФона» могут остаться без интернета. В этот день в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет, сообщает РБК.

Речь идёт о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года. Тогда компании получили на 10 лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет. Компании просили продления, однако ответа до сих пор нет. Членам ГКРЧ из силовых структур предстоит решать вопрос о продлении разрешений на использование частот с учётом их позиции относительно использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G).

Последние несколько лет участники просили власти выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц для развития сети 5G, однако силовые ведомства и «Роскосмос» выступили против, считая, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем.

В связи с этим «Ростелекому», «МегаФону» и «ВымпелКому» не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4–3,8 ГГц.

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