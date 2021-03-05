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Таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Пскове

  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ

В Пскове на пешеходном переходе водитель такси сбил ребёнка. Инцидент произошёл на улице Труда, 34, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

7-летний мальчик попал под колёса автомобиля Volkswagen. По словам водителя, ребёнок перебегал дорогу по пешеходному переходу. На место прибыли сотрудники скорой помощи, а также аварийно-спасательной службы и ДПС. Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются. Решается вопрос о госпитализации ребёнка.

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