Таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Пскове
В Пскове на пешеходном переходе водитель такси сбил ребёнка. Инцидент произошёл на улице Труда, 34, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
7-летний мальчик попал под колёса автомобиля Volkswagen. По словам водителя, ребёнок перебегал дорогу по пешеходному переходу. На место прибыли сотрудники скорой помощи, а также аварийно-спасательной службы и ДПС. Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются. Решается вопрос о госпитализации ребёнка.