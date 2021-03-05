0
16:36
Как будет работать Псковская городская поликлиника в праздники
16:11
Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе
16:04
Псковичи в поисках своих врачей
15:18
Гельдтова баня в Пскове откроется уже в 2021 году
15:00
Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
14:49
Многотомный сборник документов о преступлениях нацистов передан в архив Псковской области
14:23
Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в региональном управлении Росгвардии
Еще новости
Общество

Гельдтова баня в Пскове откроется уже в 2021 году

Гельдтова баня в Пскове частично откроется до конца 2021 года, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на бизнесмена Романа Кухи, компания которого выкупила и реконструирует объект.

Сейчас продолжается процесс согласования деталей проекта. Так, Роман Кухи рассказал о планах по строительству в общественной бане на 45 посетителей новой печи, «как в Сандуновских банях в Москве». «Мы можем там все золотом обсыпать, но если не будет хорошего пара, она никому не будет нужна», - отметил Кухи.

Гельдтова баня построена на средства псковского предпринимателя немецкого происхождения Карла Гельдта в 1873 году. При этом общественные бани на берегу реки Псковы существовали с 1830-х годов.

В июне 2015 года ООО «Сити Сервис», предложившее за Гельдтову баню 8,1 миллиона рублей, победило в конкурсе по продаже памятника. Новый собственник обязался сохранить историческую функцию объекта в течение 49 лет. По дополнительному соглашению, до апреля 2017 года должны были быть выполнены научно-проектные и исследовательские работы, а с апреля 2017 по апрель 2020 года - ремонтно-реставрационные работы. Затем их срок был продлен до конца 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Как будет работать Псковская городская поликлиника в праздники
05 марта 2021
Как будет работать Псковская городская поликлиника в праздники
Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе
05 марта 2021
Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе
Псковичи в поисках своих врачей
05 марта 2021
Псковичи в поисках своих врачей
Гельдтова баня в Пскове откроется уже в 2021 году
05 марта 2021
Гельдтова баня в Пскове откроется уже в 2021 году
Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
05 марта 2021
Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
Многотомный сборник документов о преступлениях нацистов передан в архив Псковской области
05 марта 2021
Многотомный сборник документов о преступлениях нацистов передан в архив Псковской области
Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в региональном управлении Росгвардии
05 марта 2021
Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в региональном управлении Росгвардии
Продолжительность жизни жительниц Псковской области увеличилась на 3,7 года
05 марта 2021
Продолжительность жизни жительниц Псковской области увеличилась на 3,7 года

Идет загрузка...