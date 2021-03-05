Гельдтова баня в Пскове откроется уже в 2021 году

15:18, 05 марта 2021, ПАИ

Гельдтова баня в Пскове частично откроется до конца 2021 года, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на бизнесмена Романа Кухи, компания которого выкупила и реконструирует объект.

Сейчас продолжается процесс согласования деталей проекта. Так, Роман Кухи рассказал о планах по строительству в общественной бане на 45 посетителей новой печи, «как в Сандуновских банях в Москве». «Мы можем там все золотом обсыпать, но если не будет хорошего пара, она никому не будет нужна», - отметил Кухи.

Гельдтова баня построена на средства псковского предпринимателя немецкого происхождения Карла Гельдта в 1873 году. При этом общественные бани на берегу реки Псковы существовали с 1830-х годов.

В июне 2015 года ООО «Сити Сервис», предложившее за Гельдтову баню 8,1 миллиона рублей, победило в конкурсе по продаже памятника. Новый собственник обязался сохранить историческую функцию объекта в течение 49 лет. По дополнительному соглашению, до апреля 2017 года должны были быть выполнены научно-проектные и исследовательские работы, а с апреля 2017 по апрель 2020 года - ремонтно-реставрационные работы. Затем их срок был продлен до конца 2021 года.