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Общество

Труд простых рабочих стал выше оплачиваться в период пандемии, рассказала эксперт

Кандидат экономических наук, доцент филиала ПсковГУ в Великих Луках Людмила Шляхтова рассказала, как изменилась ситуация на российском рынке труда в коронавирусный год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Наиболее пострадавшими от коронавируса профессиями стали туроператоры, экскурсоводы, официанты, горничные, секретари, пилоты и бортпроводники, бизнес-тренеры, специалисты по административной и обеспечивающей работе, специалисты транспортной отрасли и работники низкой квалификации.

«По оценка Роструда, одновременно растет спрос на конкретные профессии и сферы деятельности, например на медицинский персонал, курьеров, водителей, операторов кол-центров, специалистов в области онлайн-образования. Часть профессий, в первую очередь связанных с разработкой данных и IT, оказались в привилегированном положении», - рассказала эксперт.

По словам Людмилы Шляхтовой, дефицит рабочего персонала связан со снижением предложения трудовых услуг за счет заболеваемости работников и с оттоком мигрантов. Работодатели решили временно набрать людей на повышенные зарплаты, в результате чего труд простых рабочих вошел в топовую пятерку сфер занятости с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в России (55 тыс. руб.), что остается актуальным и сегодня.

Анализ современных тенденций российского рынка труда экономист представила в рамках V Региональной научно-практической конференции «Современные тенденции развития экономики и образования региона», которая состоялась на базе великолукского филиала вуза 4 марта.

 

  

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